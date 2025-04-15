石牌站傷人案 北捷開罰持刀者10萬元[影]

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北捷運石牌站今天晚間發生持刀傷人事件，台北大眾捷運股份有限公司表示，開罰傷人者新台幣10萬元，北捷慰問傷者並告知有旅客運送責任保險可理賠。

大眾捷運法規定，未經許可攜帶經公告的危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，致人輕傷者處10萬元罰鍰。

石牌站發生持刀傷人事件，陳姓乘客在月台等車時突遭不認識的林姓女子持刀刺傷，保全及熱心民眾見狀協力制伏林姓女子，警方到場後當場逮捕、依法送辦。

北捷晚間以新聞稿表示，受傷旅客立即送醫，捷運公司主管到醫院慰問傷者及家屬，致贈慰問禮盒，後續將持續關心復原情形，並告知有旅客運送責任保險可理賠。

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北捷說，傷人旅客由警方處理，已通報所有車站協同捷運警察隊加強維安，至於旅客傷人原因由警方調查。

北捷表示，本案屬於個案，事發後立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心；持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，維護乘車安全；台北市長蔣萬安第一時間表達關心，並立即要求捷運公司加強維安。（編輯：李明宗）1140415