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台南溯源破喪屍煙彈製毒場 主嫌以網路遊戲暗語攬客

2025/4/16 14:04（4/16 14:31 更新）
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台南市警局少年隊16日宣布查獲陳姓男子為首販毒集團，起出製造俗稱喪屍菸彈的依托咪酯原液及分裝工具等證物。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月16日
台南市警局少年隊16日宣布查獲陳姓男子為首販毒集團，起出製造俗稱喪屍菸彈的依托咪酯原液及分裝工具等證物。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南警方3月破獲綽號「瘋面」男子販賣俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯，追查發現來源為綽號「阿嘉」陳姓男子，涉嫌利用網路遊戲以暗語進行毒品交易，一舉查獲10人送辦。

台南市警察局少年警察隊今天宣布破獲這起煙彈製毒場案件，主嫌陳男經台南地檢署偵辦後，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准；警方並於攻堅行動中查獲施用喪屍煙彈者9人，以及依托咪酯原液334.91公克、煙彈成品10顆、分裝工具之注射器、煙油幫浦、空煙彈等證物。

警方指出，台南市少年隊於3月破獲綽號「瘋面」男子販賣喪屍煙彈案後，追查發現毒品來源為陳男為首的販毒集團，陳男利用網路遊戲用語作為毒品交易暗語，如「06」代稱台南、「雞蛋圖案」代表喪屍煙彈、「糖果圖案」代表安非他命等，招攬買家進行交易。

警方指出，陳男生性多疑，且為躲避警方追緝，不定期往返仁德區、東區一帶，行蹤飄忽不定，並不斷變換藏匿處所，出入搭乘計程車或由朋友駕駛交通工具接送，警方仍逐一追查，掌握陳男在仁德住處及東區販毒據點。

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警方指出，專案小組14日展開緝捕行動，趁陳男自住處外出準備毒品交易時上前加以控制，並在陳男腰間搜獲隨身藏放護身利刃一把，同時對陳男在東區販毒據點展開攻堅，查獲正在施用毒品煙彈邱姓女子等9人。

台南市少年隊指出，新興毒品依托咪酯短期內迅速氾濫，施用者吸食後，常快速陷入昏迷宛如喪屍，迄今已造成多起公共危害並對治安造成嚴重威脅，警方將繼續主動追查、瓦解毒品犯罪網絡，防堵毒品流入市面。（編輯：陳仁華）1140416

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