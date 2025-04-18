屏東無號誌路口車禍114年已14死 警加強執法

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東無號誌路口交通事故多，今年1月起累計14人死亡。警方將於4月21日起實施專案執法，針對縣內多事故路口加強執法，特別是設有停標誌、停標線或閃光紅燈處。

依屏東縣政府警察局數據，今年4月以來縣內即發生2起無號誌路口死亡事故；自今年1月起統計至今，縣內交通事故共造成33人死亡、5746人受傷，其中發生於無號誌路口者高達14人死亡、1755人受傷，分別占總傷亡人數約42%與31%，顯示無號誌路口已為事故熱點。

屏東縣警局表示，近期縣內接連發生無號誌路口交通事故，顯示部分用路人於路口行車時未落實「停讓」觀念，導致重大傷亡。無號誌路口交通事故肇因多為駕駛人缺乏路權意識與搶快心態，忽視停讓規定，尤其在面對「閃光紅燈」、紅色八邊形「停車再開」標誌或路面標有「停」字標線時，未確實停車確認，逕自通行，極易與橫向車流發生碰撞。

屏東縣警局指出，駕駛人行經此類路口時應將速度降為零，確認無來車與行人後再行駛。若違反將依「道路交通管理處罰條例」，處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

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為遏止類似事故發生，屏東縣警局將自4月21日起實施「無號誌路口執法專案」，針對縣內多事故路口加強執法，特別是設有停標誌、停標線或閃光紅燈者，對未確實停車再開違規行為予以取締；執法將與持續宣導並行，提升用路人正確認知與防禦駕駛習慣。

屏東縣政府警察局長戴台㨗強調，停車再開規定並非新制，長期以來是行車安全基本原則，坊間及網路流傳如「2腳落地」、「暫停3秒」等說法並非法律所規定。重點在於確實停車，目視左右確認無車輛與行人後再開車，以確保路口安全。期盼透過此次專案與教育，強化駕駛人對路權的尊重與安全觀念，共同打造安全有序交通環境。（編輯：李淑華）1140418