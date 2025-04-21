台南男子駕車衝落將軍漁港 及時獲救無生命危險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市36歲沈姓男子昨天深夜不明原因駕車落入將軍漁港水域，漁港安檢所人員聽到異常聲響，調監視畫面確認有車輛落海啟動搜救，將沈男救起送醫，初步檢視無生命危險。

海巡署南部分署第一一岸巡隊將軍漁港安檢所副所長黃蓮生今天接受媒體聯訪表示，將軍安檢所人員昨晚11時許聽聞將軍漁港漁會廣場傳出異常聲響，勤務人員前往查看，並調閱港區監視系統畫面發現有車輛落海。

黃蓮生指出，第一時間由海巡署第六巡防區指揮部統合救生能量啟動聯合救援機制，並通報台南市政府消防局等相關單位前往現場協處。安檢所人員攜帶救生裝備抵達現場，評估安全無虞下水救援，協助落海民眾建立浮力後救援至救生艇上。

黃蓮生表示，安檢所人員協助安撫及穩定落海民眾情緒，隨後交由台南市消防局人員初步檢視無明顯外傷，但意識較模糊，送往佳里奇美醫院診治。

透過 Google News 追蹤中央社

台南市消防局隨後在落海事故車輛及附近擴大搜尋，未發現其他傷患，確認車上只有駕駛1人。

台南市政府警察局學甲分局初步調查，沈姓男子昨晚駕駛父親的車輛衝撞將軍漁港護欄後，連人帶車落海，疑似有喝酒，情緒不穩暫時留在醫院接受觀察，詳情待進一步調查釐清。（編輯：張雅淨）1140421