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馬公1小時內接連多起車禍 小客車駕駛自撞命危

2025/4/21 11:45（4/21 11:56 更新）
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澎湖縣消防局21日上午獲報，指202縣道興仁里濟公廟前發生事故，30歲男性駕駛自小客車自撞號誌桿及護欄，救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）。（澎湖縣消防局提供）中央社 114年4月21日
澎湖縣消防局21日上午獲報，指202縣道興仁里濟公廟前發生事故，30歲男性駕駛自小客車自撞號誌桿及護欄，救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）。（澎湖縣消防局提供）中央社 114年4月21日
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（中央社澎湖縣21日電）馬公市區與郊區在今天上班尖峰時段，接連傳出3起車禍，其中自小客車自撞駕駛傷勢最為嚴重，30歲男性駕駛呈現OHCA；肇事原因由警方調查釐清中。

澎湖縣消防局是上午8時20分受理民眾報案指稱，202縣道興仁里濟公廟前發生交通事故，一部自小客車自撞號誌桿及護欄，駕駛尚未脫困，派遣澎南分隊消防車與救護車共2車4人前往救助。

勤務人員到達現場，發現自小客車駕駛困在駕駛座，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員合力將傷者移出後，立即實施CPR、AED，並使用頸圈及長背板等急救處置後送三總澎湖分院急救。

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另外，在上午8時7分受理民眾報案指稱，一輛滿載遊客的遊覽車，行經馬公市海埔路93號前道路與機車擦撞事故。70歲蔡姓機車騎士連人帶車卡在遊覽車頭底下，警消人員利用破壞剪及撐開器執行車輛撐高破壞，救護人員使用長背板、KED及頸圈，合力將傷者從車底移出，隨即送往部立澎湖醫院急救。

此外，馬公中正國中前路口上午近8時許，也發生自小客車與機車擦撞，機車騎士僅受輕微擦傷。3起車禍肇事原因由警方查釐清中。（編輯：李淑華）1140421

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澎湖縣消防局21日上午獲報，指202縣道興仁里濟公廟前發生事故，30歲男性駕駛自小客車自撞號誌桿及護欄，車頭全毀。（澎湖縣消防局提供）中央社 114年4月21日
澎湖縣消防局21日上午獲報，指202縣道興仁里濟公廟前發生事故，30歲男性駕駛自小客車自撞號誌桿及護欄，車頭全毀。（澎湖縣消防局提供）中央社 114年4月21日
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