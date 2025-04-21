貨車後車斗載信眾上國5 警方攔停開單直呼超扯

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）1名小貨車駕駛昨天利用後車斗載運信徒、大神尪參與活動，因不熟路況誤上國道5號。國道警在頭城交流道附近發現後緊急攔停，直呼「第一次看到，超扯」，並開罰駕駛人。

有民眾昨天近中午沿著國道5號開車北上，在頭城交流道附近目擊1輛後車斗載有大神尪與1名信眾的小貨車開上國道，險象環生。相關畫面貼上網後，引發熱議。

國道公路警察局第九公路警察大隊今天指出，巡邏警車昨天在頭城交流道附近發現這輛小貨車後，立即用擴音器要求小貨車靠邊停車，執勤員警質疑「國道可以這樣子載喔？」及「第一次看到、超扯」。

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第九公路警察大隊表示，這部小貨車當時與後方同行車隊要前往頭城參與「媽祖文化季」活動，因路況不熟從宜4線匝道誤上國道5號。

針對後續處理，第九公路警察大隊指出，此案依道路交通管理處罰條例製單舉發，處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並禁止通行；呼籲民眾若載運人員應使用合格車輛，切勿心存僥倖使用貨車車斗載人。（編輯：戴光育）1140421