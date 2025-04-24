採購弊案二審改判無罪 花蓮議長張峻：還我清白

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（中央社記者謝幸恩、張祈台北24日電）花蓮縣議長張峻被控擔任縣議員期間於採購案涉收賄，一審判處有期徒刑7年8月，經上訴，二審今天撤銷判決，改判無罪，可上訴。張峻指出，感謝法官還他清白。

張峻今天接受中央社記者電訪表示，纏訟多年的案件成為選舉期間對手抹黑提款機，10多年來讓他飽受打壓，感謝法官用心調查，還他清白，呼籲檢方節省司法資源，停止上訴；他會不忘初衷、更努力服務，只要為花蓮縣民好，不排除任何機會。

此案起於，一審的新北地方法院判決指出，民國101年間，時任花蓮縣議員張峻涉嫌收受LED（發光二極體）燈具業者賄款新台幣40萬元，以出具議員建議案補助款的方式，協助業者取得花蓮縣豐濱鄉公所標案。

新北地院在105年間依貪污治罪條例收受賄賂罪判處張峻有期徒刑7年8月，褫奪公權5年，犯罪所得40萬元沒收。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審審理後，今天認定張峻部分罪證不足，改判無罪，全案可上訴。

張峻任職4屆花蓮縣議員，包含1屆副議長及2屆議長，曾任國民黨花蓮縣黨部主委；這屆選舉遭國民黨花蓮縣黨部以排黑條款為由，不予提名，張峻後經國民黨黨中央同意，報備參選並高票當選，議長連任成功後隨即宣布退黨。（編輯：戴光育）1140424