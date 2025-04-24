桃園3員警、環保局約僱員土方案涉貪 收押禁見

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園地檢署偵辦非法土方業者案，發現時任桃園市警察局楊梅分局及桃園分局的3名員警，以及時任桃園市環保局的張姓約僱助理涉嫌收賄，昨天搜索、訊問後聲押4人獲准。

桃園地檢署今天表示，檢察官王念珩在3月間指揮桃園市政府警察局偵辦非法土方吳姓業者（在押）違反廢棄物清理法等案，期間發現時任桃園市警局楊梅分局的黃姓及朱姓警員、桃園警分局陳姓警員，以及時任桃園市政府環境保護局張姓約僱助理涉嫌收受吳姓業者賄賂。

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檢方指出，經指揮法務部廉政署北部地區調查組、桃園市警察局及內政部警政署政風室調查，密集蒐證偵辦後於昨天發動執行，搜索被告等人住所及辦公處所共14處、傳拘被告6人及證人8人。

桃檢表示，黃姓、朱姓、陳姓警員及張姓約僱助理均涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務之行為期約、收受賄賂等罪嫌重大，且所犯為無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，有湮滅證據、勾串共犯或證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；另2名被告諭知各以新台幣10萬元具保。（編輯：戴光育）1140424