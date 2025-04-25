警大成立智慧科技執法研究中心 打擊新興犯罪型態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）中央警察大學今天舉辦「智慧科技執法研究中心」揭牌儀式，內政部次長吳堂安出席時表示，研究中心將扮演科技偵防的智庫角色，讓智慧科技執法在治安工作中發揮更大的效能。

中央警察大學今天舉辦「智慧科技執法研究中心」揭牌儀式及「智慧科技執法論壇」，吳堂安出席時表示，隨著科技演進，犯罪型態日趨多元，包括網路詐騙、洗錢、資料竊取與網路攻擊等。

吳堂安說，為因應這些新興威脅，警察及執法機關需強化科技應用與執法能量，「智慧科技執法研究中心」將扮演科技偵防的智庫角色，協助警察機關及相關單位提升執法品質。

吳堂安指出，「智慧科技執法研究中心」是結合理論與實務力量、強化治安偵防與執法能力的重要推動機制，象徵我國在打擊新型態科技犯罪方面邁入新階段。

吳堂安說，研究中心將在大數據運用、AI智能工具導入、虛擬幣流分析、無人機應用等領域整合新興科技與執法實務，提升各實務機關打擊犯罪及執法的效能，並提出有效的治安政策建議，協助警政實務在科技變遷中保持領先與專業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部表示，這次論壇以「科技偵查技術與實務」、「智慧警政應用與實務」、「智慧消防與防災應用」以及「科技執法趨勢與實務」為主題，邀請學術及實務界的學者專家，共同探討智慧科技在執法領域的應用，分享最新研究成果與技術發展。

內政部也說，將全力支持警察大學在智慧科技治安領域持續深耕，推動現代化發展，為維護民眾生命財產安全與社會安定秩序做出更多貢獻。（編輯：林恕暉）1140425