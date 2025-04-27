移工騎電動車誤闖國道1號 情急逆向折返嚇壞許多車

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（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）一外籍男移工今天騎微型電動二輪車從彰化交流道誤闖國道1號，往台中方向行駛，騎士發現騎錯路逆向折返，期間穿越車道險象環生；國道警攔下男子載離國道，電動車由拖吊車運離。

警政署國道公路警察局第三公路警察大隊今天下午回應媒體表示，上午10時4分接獲民眾報案指出，國道1號北上197.4公里處1輛微型電動二輪車逆向誤闖國道，立即派遣員林分隊前往處理，上午10時35分經巡邏車攔獲並依法舉發違規，上午10時48分排除下王田交流道。

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根據國道監視器影像，騎士一路沿路肩逆向行駛國道，期間一度停下疑看手機，接著穿越彰化系統槽化線及外車道，再繼續沿路肩行駛，驚險行徑嚇得許多車輛減速閃避；警方表示，這名外籍移工從彰化交流道北上，發現誤闖國道後，沿原路欲離開而逆向行駛。

國道三隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，勿誤闖高速公路，依道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰；民眾若騎機車誤闖國道，請報警並在避車彎等安全處等候警方救助。（編輯：陳仁華）1140427