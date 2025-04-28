北市警攔查逮藥頭 溯源追出運將為毒品運轉手

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市警方去年在內湖執行路檢勤務時，意外查獲販毒藥頭33歲陳姓男子和大量毒品咖啡包，溯源再追到上游藥頭30歲劉姓男子，且2嫌利用35歲陳姓運將協助載運毒品，規避警方查緝。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞，偵一隊長陳俊誠表示，市警局保安警察大隊去年10月在內湖區執行路檢勤務時，發現33歲陳男駕車形跡可疑，隨即上前攔檢盤查，隨即在其車上查獲大量第三級毒品咖啡包800餘包。

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市刑大知悉後循線深入追查，發現33歲陳男實為販毒藥頭，長期偵搜溯源查出其上游為劉姓藥頭，且2人以每單新台幣500元代價，請35歲陳姓計程車司機擔任中間人，協助載運送第三級毒品咖啡包及第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），佯裝載客方式以規避警方查緝。

全案報請士林地檢署指揮偵辦，警方見時機成熟，於3月26日將3嫌拘提到案，並依涉販賣、運輸第三級毒品等罪移送士檢偵辦，並持續溯源追查毒品來源。（編輯：方沛清）1140428