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罷免提議涉不實連署 藍新北市黨部書記等3人請回

2025/4/28 23:02（4/29 06:38 更新）
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台灣新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，28日指揮搜索國民黨新北市黨部等處，帶回4人。市黨部書記朱蓓儀（右）晚間移送新北檢複訊後，無保請回。中央社記者趙敏雅攝 114年4月28日
台灣新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，28日指揮搜索國民黨新北市黨部等處，帶回4人。市黨部書記朱蓓儀（右）晚間移送新北檢複訊後，無保請回。中央社記者趙敏雅攝 114年4月28日
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（中央社記者趙敏雅新北28日電）新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，今天指揮搜索國民黨新北市黨部等3處，帶回4人。市黨部書記朱蓓儀晚間移送新北檢複訊，檢方訊後，將朱蓓儀等3人請回。

台灣新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。

檢調過濾扣案證物發現新事證，檢察官今天上午指揮法務部調查局新北市調查處、北部地區機動工作站發動第二波搜索，前往國民黨新北市黨部、市黨部書記長陳貞容住處及書記朱蓓儀住處查扣相關資料。

檢調上午9時許，將陳貞容及朱蓓儀帶到市黨部進行相關資料的指認，搜索行動於上午10時結束，帶回陳貞容、朱蓓儀，也約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子，以釐清案情。

晚間5時40分許，蔡甘子戴著帽子及口罩快速步入新北地檢署偵查大樓。約1小時後，朱蓓儀、羅大宇也被帶入新北檢偵查大樓複訊。

檢察官複訊後，將蔡甘子、朱蓓儀及羅大宇請回。蔡甘子率先離開；晚間8時40分許，朱蓓儀步出偵查大樓，約1小時20分後，羅大宇也離去，面對記者提問是否有話要說，朱蓓儀及羅大宇均未回應。

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新北檢於日前首度搜索後，認為國民黨板橋區黨部主任謝慶認、蔡甘子、羅大宇、三重區黨部志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人，涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪嫌疑大，且有串、滅證之虞，聲押禁見。

新北地院16日裁定，6人分別以新台幣3萬至20萬元不等金額交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。（編輯：李亨山）1140428

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新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，28日發動第2波搜索，帶回4人。國民黨板橋區黨部書記蔡甘子（圖）晚間移送新北檢複訊。 中央社記者趙敏雅攝 114年4月28日
新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，28日發動第2波搜索，帶回4人。國民黨板橋區黨部書記蔡甘子（圖）晚間移送新北檢複訊。 中央社記者趙敏雅攝 114年4月28日
新北地檢署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉嫌偽造案，28日發動第2波搜索，帶回4人。國民黨三重區黨部執行長羅大宇（前）晚間移送新北檢複訊。 中央社記者趙敏雅攝 114年4月28日
新北地檢署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉嫌偽造案，28日發動第2波搜索，帶回4人。國民黨三重區黨部執行長羅大宇（前）晚間移送新北檢複訊。 中央社記者趙敏雅攝 114年4月28日
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