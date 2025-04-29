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可疑帳戶預警中心機制 高檢署：已攔阻5.7億餘元

2025/4/29 20:06（4/29 22:51 更新）
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台灣高等檢察署與中華郵政股份有限公司29日舉行「可疑交易分析機制」專案合作意向書簽署記者會，法務部長鄭銘謙（左3）、高檢署檢察長張斗輝（左2）、中華郵政總經理江瑞堂（右3）等人出席。（高檢署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年4月29日
台灣高等檢察署與中華郵政股份有限公司29日舉行「可疑交易分析機制」專案合作意向書簽署記者會，法務部長鄭銘謙（左3）、高檢署檢察長張斗輝（左2）、中華郵政總經理江瑞堂（右3）等人出席。（高檢署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年4月29日
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（中央社記者謝幸恩台北29日電）高檢署表示，去年底推行可疑帳戶預警中心機制，統計至今年3月已攔阻5.7億餘元，今天進一步與中華郵政簽署合作意向書，希望藉由相互提供參數及模型，溯源查獲詐欺集團。

台灣高等檢察署今天與中華郵政股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，由中華郵政總經理江瑞堂與高檢署檢察長張斗輝共同簽署，並邀請法務部長鄭銘謙致詞。

高檢署新聞稿指出，鄭銘謙表示，高檢署與中華郵政簽署的專案合作意向書，可提早預警控管人頭帳戶，也有助於查緝偵辦幕後詐欺集團核心，達成「人頭帳戶預警風險管控」及「核心集團期前查辦」的防堵犯罪效果。

張斗輝指出，經統計單純人頭帳戶案件，佔電信詐欺案件約70%，且非本國籍的高風險人士帳戶遭使用作為人頭帳戶，自民國110年至去年底，約成長5倍以上，顯示人頭帳戶對於電信詐欺犯罪的重要性。

張斗輝也提及，為有效遏止電信詐騙、減少民眾財損，防止金融帳戶遭詐欺集團利用為第一要務，高檢署推行的「可疑帳戶預警中心機制」由各地檢署去年底成立運作，統計截至去年3月止，已警示、限制自動化交易2730戶，並攔阻新台幣5.7億餘元，有一定成效。

高檢署舉例，台北地檢署日前偵破「斬金專案」起訴72人，詐騙所得157億餘元，清查約半年多已有5080名被害人，本案是北檢透過「可疑帳戶預警中心機制」，與中華郵政合作，得以查獲全國最大出金水房，阻止更多被害人受害。

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高檢署表示，雙方簽署合作意向書，可透過中華郵政的AI技術與交易數據分析，掌握潛在不法金融帳戶，提前管控高風險帳戶，也能透過雙方資訊交流，溯源查獲詐欺集團，將持續跨部會合作、共同打擊電信詐欺犯罪。

高檢署說明，可疑帳戶預警中心機制透過檢、警與金融機構合作，在被害人還未查覺被騙或經金融機構攔阻卻不願意報案之被害人，提前圈存、警示人頭帳戶，以此逆打、即時切斷金流方式，減少民眾財損。（編輯：蕭博文）1140429

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中華郵政29日宣布與台灣高等檢察署簽署合作意向書，盼在第一時間攔截可疑交易，會中由中華郵政總經理江瑞堂（右）與高檢署檢察長張斗輝（右2）共同簽署。中央社記者趙世勳攝 114年4月29日
中華郵政29日宣布與台灣高等檢察署簽署合作意向書，盼在第一時間攔截可疑交易，會中由中華郵政總經理江瑞堂（右）與高檢署檢察長張斗輝（右2）共同簽署。中央社記者趙世勳攝 114年4月29日
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