女誤點連結LINE遭駭 台中警救援解親友遭詐危機

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）劉姓女子日前誤點「協助投票衝人氣」連結，導致通訊軟體LINE帳號遭駭，親友深夜狂收借錢訊息，劉姓女子嚇得趕快報警；台中市警方今天表示，協助女子取回帳號後解除危機。

台中市政府警察局第四分局今天表示，劉姓女子接獲友人LINE訊息，拜託幫忙投票，就依指示輸入個人資料，沒想到是釣魚網站。當天半夜，劉姓女子手機突然湧入大量訊息與電話，親友紛紛詢問「妳真的急需用錢嗎？要我現在匯款給妳嗎？」

劉姓女子發現帳號遭駭，冒名傳出「手機壞了、急需3萬」等借錢訊息，讓她嚇得冷汗直流。為避免親友誤信受騙，劉姓女子一邊狂打電話澄清，一邊撥110報案。

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警方受理後，即刻指導劉姓女子啟動LINE帳號回復程序，協助確認異常登入時間與IP位置，取回帳號控制權。

坦言「真的是嚇壞了」的劉姓女子慶幸有警察即時幫忙，也從警方得知，近期LINE帳號盜用案件頻傳，「以後再也不敢亂點連結、亂填資料了！」（編輯：李明宗）1140506