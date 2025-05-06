加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆圖利崇越 郭智輝辦公室：從未動用公務預算資源
首頁 / 社會

女誤點連結LINE遭駭 台中警救援解親友遭詐危機

2025/5/6 11:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）劉姓女子日前誤點「協助投票衝人氣」連結，導致通訊軟體LINE帳號遭駭，親友深夜狂收借錢訊息，劉姓女子嚇得趕快報警；台中市警方今天表示，協助女子取回帳號後解除危機。

台中市政府警察局第四分局今天表示，劉姓女子接獲友人LINE訊息，拜託幫忙投票，就依指示輸入個人資料，沒想到是釣魚網站。當天半夜，劉姓女子手機突然湧入大量訊息與電話，親友紛紛詢問「妳真的急需用錢嗎？要我現在匯款給妳嗎？」

劉姓女子發現帳號遭駭，冒名傳出「手機壞了、急需3萬」等借錢訊息，讓她嚇得冷汗直流。為避免親友誤信受騙，劉姓女子一邊狂打電話澄清，一邊撥110報案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方受理後，即刻指導劉姓女子啟動LINE帳號回復程序，協助確認異常登入時間與IP位置，取回帳號控制權。

坦言「真的是嚇壞了」的劉姓女子慶幸有警察即時幫忙，也從警方得知，近期LINE帳號盜用案件頻傳，「以後再也不敢亂點連結、亂填資料了！」（編輯：李明宗）1140506

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：