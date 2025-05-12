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台南8連霸議員蔡淑惠 涉詐助理費533萬判2年獲緩刑

2025/5/12 16:56
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠涉嫌以虛報名額或低薪高報方式，詐取公費助理補助費共新台幣533萬餘元，台南地院今天判決應執行有期徒刑2年、緩刑5年，褫奪公權3年。

台南地方法院判決指出，蔡淑惠共同犯利用職務機會詐取財物罪，共3罪，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權3年，應執行有期徒刑2年、緩刑5年，並應於判決確定後2年內向公庫支付新台幣50萬元，褫奪公權3年，扣案犯罪所得533萬1012元沒收。

同案黃姓、蔡姓、許姓3被告，分別依共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處1年9月至1年10月有期徒刑、緩刑3年。

台南地檢署調查發現，蔡淑惠涉嫌於民國98年10月至105年12月擔任台南市議會議員期間，與黃姓被告及蔡姓、許姓2名助理共謀，向台南市議會虛報公費助理名額或浮報公費助理薪資（低薪高報），詐取公費助理補助費共533萬1012元。

南檢偵結起訴時指出，蔡淑惠等4人均涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物，以及刑法使公務員登載不實等罪嫌，依法提起公訴，因蔡淑惠於偵查中已主動繳回犯罪所得共533萬1012元，建議法院審酌並量處適當刑度。

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中央社記者下午撥打蔡淑惠手機未接通，服務處人員也表示暫時聯繫不上蔡淑惠，尚無法得知蔡淑惠意見。

58歲蔡淑惠為國民黨籍，曾任縣市合併升格前台南市議會第13、14、15、16屆議員，縣市合併升格後又連任4屆議員，並曾在2019年接受國民黨徵召參選台南市第5選區立委，不敵現任民進黨立委林俊憲。（編輯：陳仁華）1140512

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