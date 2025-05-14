黃子佼涉持兒少性影片案出庭 1人調解成立付現金

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（中央社記者劉世怡台北14日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，經上訴，二審高院之前調解庭，黃子佼已與15人成立調解。高院今天開庭，黃與1人成立調解並付現金。法官訂7月初再開庭。

二審台灣高等法院今天開庭，進行準備程序，公訴檢察官及告訴代理人提供一審被害人35人及北檢移送併辦的12名被害人相關資料；庭訊40分鐘結束，黃子佼離開法院前，面對媒體提問都未回答，僅在上車前特別向媒體鞠躬致意。

高院安排被害人分批調解，之前4月28日、5月2日、9日開庭時，各5名被害人調解均成立，累計15人成立調解；今天庭上又與1名被害人調解成立，並支付現金。

實際調解金額及條件部分，二審高院表示，涉及當事人隱私及進行中案件的細節事項，不宜提供或透露。

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據了解，有被害人委託律師出庭表示，與黃子佼和解者，幾乎都是未委任律師的被害人，黃子佼的策略就是「各個擊破、一一調解」，並且以極低的金額「打發」被害人。

律師分析指出，實際上被害人的相關影片及照片仍可在網上搜尋到，且部分被害人個資清楚可見；被害人身心受創影響深遠，後續被害人的心理諮商以及下架或刪除影像所耗費的成本，目前初估每名被害人約100萬元，黃子佼給予的調解金額根本不足。（編輯：張銘坤）1140514