台東綠色隧道車禍 自小客駕駛送醫恢復自主呼吸

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東綠色隧道今天上午發生公車與自小客車對撞車禍，自小客車李姓男駕駛送醫後恢復自主呼吸，仍在搶救中；公車高姓男司機及黃姓女乘客輕傷送醫治療。

今天上午9時許台9線台東綠色隧道上發生車禍，南下要進入台東市區的公車與往北行駛的自小客車對撞，自小客車車頭全毀，公車則衝上分隔島擦撞路樹，造成3人輕重傷送醫。

台東縣消防局表示，自小客車駕駛70歲李男重傷，意識不清，送馬偕醫院；公車駕駛66歲高男左手疑似骨折、70歲黃姓女性乘客臉部疼痛，2人皆意識清楚，送基督教醫院，另1乘客稍微擦傷婉拒送醫。

台東馬偕醫院表示，李男現場失去生命跡象，經救護車人員與醫院接力搶救，目前已恢復自主呼吸，但仍搶救中；基督教醫院也表示，2患者治療後相繼出院。

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台東縣警察局台東分局第五組長鍾瑞期表示，經初步調查，李男駕駛自小客車沿賓朗路綠色隧道路段快車道北向南行駛，行經事故地點與對向快車道由高男駕駛營業大客車發生碰撞；李男、高男及營業大客車乘客黃女身體多處及頭部擦挫傷，送往醫院救治。

鍾瑞期表示，綠色隧道是兩線道，是誰越過中線、確切肇因由台東交通小隊調查釐清中。（編輯：陳仁華）1140515