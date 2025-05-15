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幸福公鹿公仔失竊引眾怒 賊棄南興休息站遭逮

2025/5/15 18:29（5/15 18:36 更新）
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交通部公路局在南迴公路大武路段420公里處設置幸福公鹿裝置藝術「9420鹿小愛」，卻於2024年11月間失竊，警方日前宣布偵破，公路局南區養護工程分局大武工務段長陳永銘（右3）15日代表感謝警方。（大武分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月15日
交通部公路局在南迴公路大武路段420公里處設置幸福公鹿裝置藝術「9420鹿小愛」，卻於2024年11月間失竊，警方日前宣布偵破，公路局南區養護工程分局大武工務段長陳永銘（右3）15日代表感謝警方。（大武分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）南迴公路大武路段420公里處「9420幸福公鹿」公仔是熱門打卡點，去年失竊引關注。警方調查，36歲黃嫌因心慌想將公仔送回，最後丟棄南興休息站，偷竊原因是想送給朋友。

公路局在省道知名景點裝置「幸福公鹿」大型公仔，讓遊客打卡，台東的放置點在南迴公路（台9線420公里處）知名景點「9420」處，取名為「鹿小愛」，但去年11月28日遭竊，民眾好奇「為什麼要偷幸福公鹿公仔」。

台東縣警察局大武分局大武派出所今天宣布破案，所長吳炯緯告訴中央社記者，位於台9線420公里處的「幸福公鹿」裝置藝術深受民眾喜愛，已成為台東旅遊打卡熱點，去年11月28日「鹿小愛」竟遭不明人士竊走，消息一出，令眾多粉絲既震驚又難過。

他說，在大武派出所人員鍥而不捨調查與蒐證下，鎖定嫌疑人行蹤，日前他前往台南，將36歲的黃姓男嫌帶回偵辦，全案依竊盜罪及贓物罪移送台東地檢署偵辦。

據警方初步調查，黃男和朋友到台東旅遊，朋友告訴他很喜歡這個公仔，於是黃男偷了公仔準備送朋友。未料公仔失竊後引起外界震驚，黃男心慌想將公仔送回，當車開進台東大武鄉時擔心會被發現，於是將公仔丟棄在南興休息站後返回台南市。

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公路局南區養護工程分局大武工務段段長陳永銘今赴大武分局，向警方表達由衷感謝，讓失蹤的「鹿小愛」順利返家。他說，因已經裝置新的「鹿小愛」，重回公路局的「鹿小愛」暫時「待命」。

大武警分局強調，警方肩負維護地方治安的責任，對於轄內任何犯罪與不法行為，秉持毋枉毋縱的原則，嚴正執法，致力守護大家的美好家園。（編輯：吳素柔）1140515

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