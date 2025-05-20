新版救護教科書及手冊亮相 消防署：聚焦實戰導向

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）為符合「救護技術員管理辦法」新法需求和納入新技術，內政部消防署集結眾人之力，全面更新救護技術員訓練教材內容，今天正式對外發表，盼成相關消防、救護人員最有力後盾。

消防署今天舉行「救護技術員教科書及教學用緊急醫療救護單項技術操作手冊新書發表會」，正式對外介紹新版教材的重點內容及編撰成果，展現國內在到院前緊急救護教育訓練上的積極作為，並強化與國際接軌的努力。

記者會也邀日本東京消防廳救急部長永野義武、救急醫務課長塚田信隆，以及東京都醫療品質管理協議會會長橫田裕行與會，共同見證教材發表，促進台日在緊急醫療救護制度與教學資源方面的專業合作。

消防署長蕭煥章表示，本次教材能順利完成編印，要感謝林堉璘宏泰公益信託支持，提供新台幣200萬元經費挹注，使教材內容更加完善。

他指出，本次教材修訂是根據衛生福利部於去年5月15日修正，並於今年1月1日正式施行的「救護技術員管理辦法」為基礎，結合最新實證醫學成果，全面更新救護技術員訓練教材內容，符合新的法規需求和納入新技術，修正幅度相當大，提供消防人員和民間救護技術員訓練使用。

此外，除提供消防人員最貼近實務的教學資源外，也同步申請國際標準書號（ISBN），為未來出版品的國際交流奠定堅實基礎。

蕭煥章提到，有鑒於國內急診醫護人力問題，明天也將和日方進行交流研討會，希望透過借鏡日方檢傷分類制度和台中市試辦經驗，更加精進國內救護制度。

橫田裕行表示，這次新的教科書完成，對於台灣緊急醫療救護很重要，有專家預估日本在未來30年內可能會發生超巨大地震，恐有30萬人因此喪生，若有相關教科書可讓救護人員有更多能力拯救人命，也希望台日未來有更多合作和學習。

消防署透過新聞稿說明，去年7月成立教科書編輯委員會後啟動編撰作業，歷時近1年，邀請全國70名具備豐富實務經驗的醫療指導醫師及各縣市緊急救護教官共同編撰，首次整合初級與中級救護技術教材，讓內容更加聚焦實戰導向，並與國際趨勢接軌。

其中，新版「救護技術員教科書」共分為18章，內容全面更新並新增6大核心章節，包括緊急醫療救護職業安全、到院前5級檢傷概論、長者緊急醫療救護、行為急症、團隊資源管理（TRM）和戰術緊急傷患救護（TECC）。

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此外，因應各級救護技術員救護能力的提升，「教學用緊急醫療救護單項技術操作手冊」也同步升級，新增多項實作技術，包括初級救護技術員可執行血糖測試、呼吸道抽吸、12導程心電圖使用，以及中級救護技術員新增骨針注射、ETCO2監測、協助使用支氣管擴張劑、腎上腺素自動注射筆。

消防署強調，救護技術員是到院前緊急救護的第一線守護者，未來將持續強化專業教育訓練，並擴大社會大眾對緊急救護的認識與參與，讓「全民皆可急救」成為社會共識。（編輯：李錫璋）1140520