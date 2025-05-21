高雄砂石車超載闖管制路段 發現攔查心虛棄車被逮

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）黃姓男子駕砂石車超載、違規行駛管制路段，行經高雄新興區一處路口發現員警攔查，心虛棄車逃逸；警方上前盤查待黃男返回時，依刑法185條棄車壅塞陸路恐生往來人車危險逮捕。

高雄市警察局三民第一分局今天指出，員警6日中午11時巡邏時在三民區十全一路與山東路口見黃男駕駛砂石車違規行駛管制路段，便尾隨伺機攔查。

黃男直至當天中午近12時行經新興區中山一路261號時發現員警攔查，突然棄車逃逸，將砂石車丟棄於車流量大的中山一路上，致生往來人車危險。

員警上前盤查時，發現砂石車駕駛已消失，直至中午近1時黃男返回現場，員警當場依刑法第185條公共危險罪嫌逮捕，移送高雄地檢署偵辦，黃男則自稱是車子壞了才落跑。

依刑法第185條第1項，損壞或壅塞陸路、水路、橋梁或其他公眾往來設備或以他法致生往來危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金。

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警方另外查出砂石車違規行駛管制路段，且載重超載24多噸，又拒檢逃逸、違規停車等多項交通違規行為，涉違反道路交通管理處罰條例，警方將併予開單告發。

三民一分局呼籲，砂石（大貨）車業者及駕駛人，應遵守相關行駛、承載規定，確實遵守交通規則，共同維護安全友善交通環境。（編輯：陳仁華）1140521