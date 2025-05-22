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台漁船被菲國帶走獲釋 船長稱遭持槍挾持盼加強護漁

2025/5/22 16:14（5/22 17:01 更新）
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琉球籍漁船昇漁豐號日前於台菲重疊海域作業時，遭菲律賓公務船帶返港查察後獲釋。船長陳宗頓（圖）22日表示，夜半對方突登船持槍挾持、任意拿取物資，盼政府加強護漁。中央社記者黃郁菁攝 114年5月22日
琉球籍漁船昇漁豐號日前於台菲重疊海域作業時，遭菲律賓公務船帶返港查察後獲釋。船長陳宗頓（圖）22日表示，夜半對方突登船持槍挾持、任意拿取物資，盼政府加強護漁。中央社記者黃郁菁攝 114年5月22日
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（中央社記者黃郁菁、林巧璉屏東縣22日電）琉球籍漁船昇漁豐號日前於台菲重疊海域作業時，遭菲律賓公務船帶返港查察後獲釋；船長陳宗頓今天召開記者會表示，夜半對方突登船持槍挾持、任意拿取物資，盼政府加強護漁。

琉球籍漁船昇漁豐號19日凌晨遭菲律賓公務船登船臨檢，並帶返BOSCO港查察；陳宗頓家人向民進黨立委徐富癸陳情，徐富癸函請外交部協調，經交涉人船當天下午1時許獲釋返航，21日抵台。

陳宗頓今天召開記者會，講述時仍驚魂未定。他表示，在台菲重疊海域作業，沒違法、違規狀況下，三更半夜睡夢中，對方沒通知突然放小艇，12人登船臨檢，每個人都持長槍或短槍，將他挾持到甲板；4名印尼籍船員在船艙內睡覺，菲國人員像拖狗一樣把他們拖到甲板。

陳宗頓說，雙方語言不通，他保持安靜不反抗、沒有被傷害，但是對方「像索馬利亞海盜」，恣意拿取他船上物品與漁貨，物資損失保守估計新台幣30萬元；不僅物資、還有精神損失，現在半夜聽到稍大聲響都會嚇到醒來。

陳宗頓指出，數年前也曾遇過菲律賓公務船靠近，當時立刻通報海巡，海巡也立刻前來協助；希望政府可以加強護漁行動，保障漁民安全。

陳宗頓家人表示，漁船未進入菲律賓巴丹群島24浬鄰接區，菲方卻仍強行扣押，完全不合理，要求政府與相關單位徹查此事，並與菲國交涉，釐清真相給予明確交代；此外，根據2015年簽署的台菲漁業協定，包含避免使用暴力與不必要武力，且執法前應提前通報，菲國此次行為已嚴重違反協定。

對於漁業署第一時間處理方式，陳宗頓家人說，家屬極度擔憂，但漁業署人員卻未第一時間主動告知情況，反而多次來電只詢問船長是否有打電話回來，而非說明進度與狀況；透過不斷主動追問，才慢慢拼湊出事件經過，消極處理方式令人感到失望與憤怒，盼漁業署檢討應變機制。

漁業署透過文字訊息回應，在19日上午8時許接獲駐菲律賓代表處通報疑似「昇漁豐號」漁船被扣，漁業署漁業監控中心（FMC）第一時間聯繫船長，未與船上取得聯繫，隨即與船方家屬聯繫確認是否有接獲船長通報相關資訊，並向家屬說明漁業署已透過外交部抗議及要求釋放「昇」船等情事。

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漁業署強調，當天也持續透過漁業電台及周邊友船等管道確認案情，並洽請外交部洽菲提出嚴正抗議及要求釋放「昇」船，同時請海巡署前往護漁，並請所有漁業電台加強廣播，籲台灣漁船於台菲海域作業應提高警覺。

依海巡署資訊，「昇」船19日凌晨0時許，於鵝鑾鼻東南方91浬海域作業時，遭菲律賓漁業暨水產資源局登檢帶返菲國BOSCO港查察；海巡署派遣台菲海域巡弋任務「旗津艦」前往應處，並透過外交手段與菲方進行聯繫、協調。「昇」船及船員，均未遭裁罰及扣押。（編輯：陳仁華）1140522

琉球籍漁船昇漁豐號19日凌晨遭菲律賓公務船登船臨檢，經交涉人船當天下午獲釋返航，21日抵台。中央社記者黃郁菁攝 114年5月22日
琉球籍漁船昇漁豐號19日凌晨遭菲律賓公務船登船臨檢，經交涉人船當天下午獲釋返航，21日抵台。中央社記者黃郁菁攝 114年5月22日
徐富癸
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