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台中女誤信詐團佯裝遊艇業務險破財 警及時阻詐

2025/5/23 10:49
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市1名女子誤信在網路認識、自稱遊艇顧問的男子投資建議，到銀行要匯出3萬美元積蓄，還好行員通知警方到場，迅速查證遊艇公司「查無此人」，讓陷入情網的女子即時夢醒。

台中市政府警察局第四分局今天表示，女子4月透過網路認識自稱任職遊艇公司的鍾姓男子，對方打造出專業、多金形象，以親密關係為誘餌，頻頻遊說女子投資，聲稱獲利豐厚、安全穩定。

警方說，在感情與信任交織下，女子逐漸卸下心防，準備匯出3萬美元（約新台幣90萬元），但銀行行員與女子對談過程中發現說法前後矛盾、投資資料也有疑點，立即通報警方協助。

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員警趕抵現場後，耐心勸導女子，並主動聯繫遊艇公司的台灣分公司查證，遊艇公司明確表示「查無此人」，戳破詐騙集團謊言，讓女子頓時清醒，保住積蓄。

第四分局長陳祥麟說，詐騙集團常透過網路交友包裝假身分，取得被害人信任後引誘投資、匯款，形成「愛情+投資」複合型詐騙陷阱。只要一談到金錢與投資，民眾務必提高警覺，如果遇疑詐騙情形，可即刻撥110或165反詐騙專線查證。（編輯：李明宗）1140523

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