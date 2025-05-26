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輔大醫院否認個資外洩 院方已告發並內部調查

2025/5/26 14:35（5/26 15:11 更新）
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輔仁大學附設醫院行政副院長龔家騏（右2）26日就媒體報導有員工帳號遭不當使用一事表示，目前並無病患及醫護人員個資外洩。（輔大醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月26日
輔仁大學附設醫院行政副院長龔家騏（右2）26日就媒體報導有員工帳號遭不當使用一事表示，目前並無病患及醫護人員個資外洩。（輔大醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月26日
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（中央社記者王鴻國新北26日電）輔仁大學附設醫院行政副院長龔家騏今天表示，有員工帳號遭不當使用，已向調查局新北市調查處告發及內部調查，目前並無病患及醫護人員個資外洩，涉案周姓呼吸治療師已調職。

龔家騏今天針對鏡週刊報導接受媒體聯訪指出，院方得知有員工的帳號遭周姓治療師不當使用，涉被用於院內投票的處理，不是用於查詢個資，院方得知後第一時間向法務部調查局新北市調查處告發，並啟動內部調查與帳號安全管控機制，全力配合司法單位進行偵辦，積極提供相關證據與配合程序。

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他表示，經醫院資安單位盤點與司法單位調查結果，目前並無任何病患個人資料外洩，周姓呼吸治療師並未取得任何非其業務內容的病人個資，將持續進行後續監測與防護，確保個資安全無虞，請社會大眾安心。

他表示，周姓治療師已調離現職，未來將視司法偵辦結果再做積極處置、醫院已同步啟動資安強化措施，包括提升帳號與病歷存取權限管理制度、限制辦公設備外部連線、強化防火牆與異常行為監控等，以防杜類似情形再次發生。（編輯：方沛清）1140526

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