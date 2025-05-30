高雄男複印加工製500元偽鈔夜市消費 判刑6年6月

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄市柯姓男子涉在租屋處以影印機複印後再加工做出500元偽鈔逾69張、半成品1786張，並把其中1張500元偽鈔拿去夜市消費。高雄地院依偽造幣券罪判刑6年6月，可上訴。

高雄地方法院審理時，法官審酌柯男漠視法規禁令，為一己私利，偽造新台幣500元紙鈔成品逾69張、半成品1786張，損及國家幣券管理正確性；犯後始終坦承犯行，以及有曾因偽造貨幣遭判刑的前科，據此依偽造幣券罪判處有期徒刑6年6個月，可上訴。

判決指出，柯男（48歲）去年4月至5月間涉在前鎮區租屋處先以彩色影印機複印新台幣500元紙鈔後，再加工複印品，做出成品逾69張、半成品1786張偽鈔。

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柯男同年4月11日晚間涉持其中1張500元偽鈔前往夜市購買90元的甜甜圈，成功獲得找零410元，攤商老闆直到收攤點鈔時驚覺偽鈔手感有異，馬上報警。

高雄地檢署偵查時，柯男坦承犯行，檢方依涉犯詐欺罪及違反妨害國幣懲治條例偽造幣券等罪起訴。（編輯：戴光育）1140530