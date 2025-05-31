女歌迷南下高雄聽演唱會遭猥褻 警逮男子送辦

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）台北一名女歌迷為了歌手陳奕迅南下高雄聽演唱會，不料今天凌晨在前鎮區飯店門口遇到陌生男子假借問路公然猥褻。警方獲報後以車追人逮捕趙姓男子，依公然猥褻罪送辦。

歌手陳奕迅近幾週在高雄舉辦演唱會，吸引不少歌迷前來。一名從台北南下的女歌迷入住高雄前鎮區一間旅館後，今天凌晨在旅館門口嚇見29歲趙姓男子當街公然猥褻，幸虧這名女子有錄影，馬上報警。

這名女歌迷在社群平台Threads發文指出，凌晨3時許在旅館門口遇到一名機車騎士前來問路，就在她一再表明並非高雄人時，察覺對方行徑有異，當場拿起手機錄影，結果發現趙男當著她的面猥褻後騎車逃逸。她強調，「沒有辦法忍受這種侮辱！不能讓其他女性受害！當我塑膠」。

轄區高雄市政府警察局前鎮分局說明，接獲民眾報案遇到一名陌生男子假借問路，進而裸露下體進行猥褻動作，經警方成立專案小組擴大調閱現場周邊監視器，發現凌晨3時許，一名男子騎機車停等於林森路路邊與一名女子交談，隨後騎乘機車離去。

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警方以車追人鎖定趙男涉有嫌疑，中午11時許查緝趙嫌到案，全案於警詢後依刑法第234條公然猥褻罪移請高雄地方檢察署偵辦。

警方呼籲，依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金」，提醒民眾切勿在公共場所做出違反善良風俗的行為，以免觸法。（編輯：黃名璽）1140531