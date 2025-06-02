加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
南投選委會剔除罷免連署書風波 中選會調查707件符合規定
首頁 / 社會

三重警用喵喵叫及零食 國道分隔島柔性誘捕幼貓

2025/6/2 12:02（6/2 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三重警分局厚德派出所員警日前接獲民眾報案，指有幼貓受困國道交流道分隔島草叢內，且好幾次衝向車道，警方前往三重交流道分隔島進行圍捕，順利捕獲幼貓並帶回警局。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月2日
新北市三重警分局厚德派出所員警日前接獲民眾報案，指有幼貓受困國道交流道分隔島草叢內，且好幾次衝向車道，警方前往三重交流道分隔島進行圍捕，順利捕獲幼貓並帶回警局。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市三重警分局厚德派出所接獲報案，有幼貓困在國道三重交流道分隔島草叢內，且好幾次衝向車道。警方獲報展開特殊柔性「攻堅」，員警喵喵叫圍捕並用零食引誘下才順利任務。

新北市政府警察局三重分局今天發布新聞稿公布特殊警勤案例，5月21日晚間11時20分許，厚德派出所接獲民眾報案，指稱有幼貓困在國道交流道分隔島草叢內，且好幾次衝向車道，請求警方到場協助。

厚德派出所員警獲報派員前往，果然聽到幼貓的聲音，平時慓悍的人民保母，一時之間也有如化身鏟屎官般，喵喵聲不斷的找著隱匿草叢中的小貓，或跪或爬包圍並展開柔性「攻堅」。

員警除了要顧及在車流中的執勤安全，還要防止幼貓逃竄衝向車道，避免國道高速車流因閃貓而發生交通事故，有時還需鑽入草叢中，執勤難度高。

警方表示，出動貓咪零食條及用手機播放貓叫聲，來化解小貓怕生的緊張情緒，經過約半小時的努力，小貓終於緩緩朝外面移動，員警見機不可失，一口氣把貓咪抓起來，成功解除危機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，雖順利捕獲幼貓，但有員警執勤受傷，抓捕貓咪時遭咬傷左右手指，所幸立即至醫院注射破傷風疫苗後已無大礙。當下捕獲貓後先將其帶返派出所，並通報動保處協助安置。

動保處向中央社記者表示，警方將這隻小貓送到五股動物之家安置後，由於健康狀況不錯，5月26日就被人認養走。（編輯：李錫璋）1140602

新北市三重警分局厚德派出所員警日前接獲民眾報案，指有幼貓被困在國道三重交流道分隔島草叢內，經員警圍捕並用零食引誘下，順利救出小貓。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月2日
新北市三重警分局厚德派出所員警日前接獲民眾報案，指有幼貓被困在國道三重交流道分隔島草叢內，經員警圍捕並用零食引誘下，順利救出小貓。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月2日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：