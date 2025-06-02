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遺產稅2059萬元欠繳拖8年 台北分署執行追回

2025/6/2 12:10
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（中央社記者劉世怡台北2日電）北市吳姓婦人去世留下多筆存款與不動產，她的子女長年旅居海外，不諳國語，遲未繳納遺產稅新台幣2059萬多元。行政執行署台北分署執行吳婦國內存款，遲繳8年稅款入庫。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，台北巿吳姓婦人於民國105年間過世，她名下遺留多筆存款與不動產，她的多名子女長年散居美、日等國，因生活語言並非國語，對遺產稅的申報程序也不熟悉，再加以疫情及簽證停留限制，未能及時處理遺產稅申報。

後來，其中1名兒子於110年底短暫返台，委託律師申報遺產稅，財政部台北國稅局於113年12月間核定本件遺產稅為2059萬多元，因未於限期內繳納，全案今年2月移送台北分署執行。

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台北分署受理後，展開財產調查程序，並調閱遺產稅核定資料及繼承人的國外地址等資料後，便鎖定執行吳姓婦人於國內金融機構的高額存款，火速核發執行命令執行其存款債權，在短短2個月的時間，成功將遲繳8年的遺產稅徵起入庫。

台北分署呼籲，納稅義務不因身處海外而免除，繼承人應依法申報並繳納遺產稅。若因語言障礙、時差或不諳法令導致延誤，應主動洽詢稅捐機關或尋求專業協助，切勿心存僥倖。（編輯：吳素柔）1140602

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