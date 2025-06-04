陳修將累犯施用第二級毒品 彰化地院判刑3月

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（中央社記者鄭維真彰化4日電）前76行者召集人陳修將虐打女友致死判刑確定，逃亡遭通緝近1年，5月初遭彰警逮捕歸案發監執行；近日彰化地院針對他再犯施用第二級毒品案，判有期徒刑3月，可易科罰金。

根據彰化地方法院判決書指出，陳修將為列管毒品採驗人口，員警於民國112年10月18日採集其尿液送驗，結果呈甲基安非他命陽性反應。

法官認為，陳修將正值壯年，不思尋求正當身心發展，經111年施用毒品案件送觀察、勒戒後，仍未能從中記取教訓而再犯此案，戕害自身健康，違反毒品危害防制條例施用第二級毒品且為累犯，處有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

至於陳修將於110年所犯傷害胡姓女友致死罪部分，案經彰化地方檢察署檢察官提起公訴，二審法院判處有期徒刑10年10月、113年4月經最高法院駁回上訴而確定。

陳修將應於去年5月31日報到執行，卻棄保潛逃，彰檢同年8月2日發布通緝，今年5月5日彰化縣警察局刑事警察大隊在員林市將陳修將逮捕歸案，隔天即發監執行。（編輯：陳仁華）1140604 延伸閱讀