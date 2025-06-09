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台中水井嬰屍案 父母一審各判6年5月、11年2月

2025/6/9 10:54（6/9 11:06 更新）
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柯姓女子2023年5月間產下1名男嬰，謝姓男友（左）將男嬰淹死，棄屍在台中石岡的水井。圖為2023年5月11日警方根據謝男自首供述到場採證。（翻攝照片）
柯姓女子2023年5月間產下1名男嬰，謝姓男友（左）將男嬰淹死，棄屍在台中石岡的水井。圖為2023年5月11日警方根據謝男自首供述到場採證。（翻攝照片）
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（中央社記者蘇木春台中9日電）柯姓女子前年5月間在住處產下1名男嬰，卻由謝姓男友將男嬰放在浴缸淹死，棄屍在台中石岡的水井，台中地院審理後，今天依殺人罪等罪判柯女11年2月、謝男6年5月徒刑，可上訴。

依據檢方起訴書指出，31歲的謝男與柯女大學時開始交往，原先台中東勢區租屋同居，後來柯女懷孕到婦產科檢查，胎兒已滿13週，謝男因經濟考量要求拿掉小孩，柯女不願，2人多次爭吵，謝男搬到石岡區租屋。

民國112年5月，柯女在東勢區租屋處發現羊水破裂，謝男趕來幫忙接生，柯女在浴室內產下男嬰，但柯女突然表示不想要小孩，謝男將浴缸放滿水，將男嬰放入溺斃，以毛巾包裹死嬰，連同胎盤裝入塑膠袋內，帶回石岡區租屋處，將男嬰遺體放在神明廳下方，後來又將整袋遺體丟入租屋處旁的水井。

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案經謝男事發半年後自首，警方前往水井撈出塑膠袋裝的嬰屍，但遺體早已腐爛。檢方偵辦後，依據證人證詞及相關證據，將謝男、柯女依殺人及棄屍罪嫌起訴，並依「兒童及少年福利與權益保障法」加重其刑。

台中地院審理時，謝男坦承犯案，並表明願意承擔、希望輕判，柯女則在犯後數度翻供並抗辯。法院審理後，今天依殺人罪判柯女10年8月、棄屍罪處8月，合併應執行11年2月；謝男依殺人罪判6年2月、棄屍罪處7月，合併應執行6年5月，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140609

#石岡區
#台中地方法院
#台中地院
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