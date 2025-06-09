回填廢棄物逾8公頃 集團首腦律師等36人遭雲檢起訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲檢自111年查緝以魏姓男子為首的非法廢土集團，在雲林斗六、西螺等鄉鎮農地涉嫌回填廢棄物，回填面積逾8公頃，不法所得超過400萬，檢方偵查終結，起訴魏男等36人及1公司。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，檢察官莊珂惠指揮專案小組偵辦，緝獲以41歲魏男為首的非法廢土集團，與由36歲陳姓男子擔任負責人的車隊合作，自北部營建工地及土石資源堆置處理場非法運送營建混合物與俗稱「土餅」的無機性污泥，至雲林多處農地違法回填。

檢警調查，非法廢土集團回填11筆農地，而車隊回填3筆農地，總計逾8公頃，地點遍布斗六、西螺、土庫、元長、褒忠、崙背、麥寮等鄉鎮特定農業區的優良農地；部分土地更涉及經濟部水利署第四河川分署管理的河川區域公有地、土庫鎮高鐵路權用地，甚至為台灣自來水公司集水區用地。

檢方指出，非法廢土集團分工精密，由魏男擔任總指揮，其35歲陳姓女友負責記帳，36歲吳姓男子等人操控挖土機，39歲伍姓男子等人負責放哨並引導重機具經隱蔽小路進出；另查獲55歲陳姓地主等16人竟為節省購土費用，提供自有農地任意回填廢土。

檢警偵查過程中，發現在大陸地區的魏男得知吳姓挖土機司機等人被逮捕拘提，透過在台的陳姓女友委任59歲劉姓律師，劉姓律師利用律見羈押禁見吳男機會得知偵查中警詢、偵訊內容，間接洩密給魏男。

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檢方根據陳姓女友記載帳冊資料，自民國111年12月底至112年7月間，非法傾倒車次高達3萬3876車次（各車載運量，若以每車20噸保守估算，合計非法回填廢土約9萬6000噸），且已收費車次計有1627台，不法獲利達新台幣410萬元；另有2249台未記錄收費金額，若以最低收費標準2000元估算，不法所得達449萬元。

檢方日前偵查終結，依廢棄物清理法及洩密罪起訴魏男等36人及1家公司。（編輯：陳仁華）1140609