查緝私菸涉詐領獎金 海巡署澄清並無數億元情形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北10日電）媒體報導海巡署查緝員勾結私菸集團詐領新台幣數億元獎金。對此，海洋委員會海巡署今天澄清表示，給獎基礎計算每案最高額以480萬元為限，絕無外界指稱詐領數億元獎金等情形。

海巡署偵防分署透過新聞稿再度說明，依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」規定，檢舉人的獎勵金，以給獎基礎30%計算，每案最高額均以480萬元為限，目前僅台中查緝隊偵查員詐領獎金案，涉案人員遭羈押及交保。

同時，經清查其他類案，尚查無不法事證，絕無媒體報導指稱詐領數億元獎金等情事，特此澄清。

海巡署說，爲加強檢舉獎金頒發的正確性，署內已訂定「海岸巡防機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」，獎金10萬元以上未達200萬元者，由頒發機關會同所屬政風人員或兼辦政風人員頒發。

另外，獎金200萬元以上者，由海巡署政風人員會同頒發，政風人員就發放流程監督是否符合上述要點，以精進防弊措施，杜絕類似案件再發生。

透過 Google News 追蹤中央社

鏡週刊報導，財政部鼓勵查緝私菸的高額獎金制，竟成不肖公務員勾結私菸集團的提款機，檢廉今年3月偵辦彰化一起私菸案，意外起獲海巡署偵查員及地方員警長期配合私菸集團成員，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，藉此詐領共新台幣數億元的私菸查緝獎金。

海巡署稍早已先表示，涉案林姓偵查員已免職停役，另交保2員也列考績汰除對象，並啟動內部調查程序，以及全力配合彰化地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140610