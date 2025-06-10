借鏡北市急重症整合系統 國合會率21國代表參訪

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）為借鏡北市到院前救護智慧醫療應用發展，台北市消防局今天表示，國合會特率21個友邦國家代表參訪北市急重症整合系統，讓歐洲、非洲、西亞等地區的專家學者親身了解、交流。

消防局發布新聞稿表示，財團法人國際合作發展基金會（ICDF）於9日率「智慧醫療AI運用研習班」參訓學員，共計21個友邦國家、27名醫療與資訊科技領域專家學者，參訪北市率全國之先所創的「急重症整合系統暨App」，盼借鏡台北市在到院前救護的智慧醫療應用發展。

這次參訪行程，消防局指出，透過簡報解說、實地展示體驗及綜合問答，讓來自於歐洲、非洲、西亞、拉丁美洲及加勒比海等地區的專家學者，親身了解台北市在到院前智慧救護的發展與實力。

消防局說明，急重症整合系統暨App主要運用物聯網技術，救護人員可使用App即時將傷病患的生理數據（像是血壓、血氧、心電圖等）傳輸至預計送抵的醫院，可讓醫院端提早6分鐘以上收到傷病患資訊，讓醫院醫療團隊提早掌握傷病患的關鍵資訊。

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同時，預留黃金搶救時間進行更完善的醫療準備，加強維護民眾的健康與生命。

消防局說，未來將繼續秉持創新精神，運用科技「智慧串聯」的力量，共同推動智慧醫療的發展。（編輯：方沛清）1140610