台中神岡大貨車與行人碰撞 67歲女未走斑馬線送醫
2025/6/11 16:30（6/11 16:41 更新）
（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中西屯區今天上午，發生行人在斑馬線遭自小客撞擊重傷送醫；中午神岡區發生大貨車左轉時與穿越馬路、未走斑馬線的行人碰撞，行人頭腳受傷，意識清楚送醫，確切肇因調查釐清。
台中市西屯區大鵬路與凱旋路口上午7時多發生女子穿越斑馬線時，遭1輛自小客撞擊，女子當場失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復生命跡象，仍在加護病房救治中。
台中市警察局豐原分局於中午12時42分獲報，在神岡區三民南路與神林路口有交通事故發生，警方表示，35歲林姓營業大貨車駕駛由三民南路左轉神林路時，與穿越神林路的行人67歲吳姓女子發生碰撞。
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警方指出，林姓駕駛酒測值為零，未受傷；吳女頭腳受傷，意識清楚送醫治療；確切肇事原因交由交通警察大隊分析研判。
警方呼籲，行人應使用行人穿越道，駕駛行經路口時則應減速慢行、主動禮讓，共同營造安全交通環境；警方將持續強化執法，期望透過宣導與取締並行，提高用路人守法觀念，確保行人安全。（編輯：陳仁華）1140611
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