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海巡署：11/8海巡節 海巡人員當月擇1天放假

2025/6/14 12:05（6/14 12:22 更新）
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海洋委員會海巡署14日表示，紀念日及節日實施條例已於114年5月28日公布施行，依法訂定每年11月8日為海巡節且放假1天，作為海巡人員專屬節日，今年將開始施行，各海巡機關得依勤務需求，安排人員於海巡節當月擇日放假。圖為海巡在海上執勤。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年6月14日
海洋委員會海巡署14日表示，紀念日及節日實施條例已於114年5月28日公布施行，依法訂定每年11月8日為海巡節且放假1天，作為海巡人員專屬節日，今年將開始施行，各海巡機關得依勤務需求，安排人員於海巡節當月擇日放假。圖為海巡在海上執勤。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年6月14日
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（中央社記者劉建邦台北14日電）海洋委員會海巡署今天表示，紀念日及節日實施條例已公布施行，依法訂定每年11月8日為海巡節且放假1天，作為海巡人員專屬節日，今年將開始施行放假。

海巡署發布新聞資料指出，做為海域執法的專責機關，肩負維護國家安全、海域治安、人民平安的任務，積極打擊海上犯罪、查緝走私偷渡、執行救生救難、維護漁權及海洋保育等執法。

海巡署表示，紀念日及節日實施條例已於5月28日公布施行，海委會依法訂定每年11月8日為海巡節並放假1天，作為海巡人員專屬節日，今年將開始施行。

海巡署指出，海委會考量海巡署暨所屬機關的任務屬性不同，為兼顧任務遂行與為民服務原則，並保有彈性調整空間，訂定各海巡機關得依勤務需求，安排海巡人員於海巡節當月擇1天放假，以彰顯海巡人員的貢獻，強化機關榮譽感，凝聚海巡人員的向心力。

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海巡署表示，中國灰色地帶威脅日趨嚴峻，海巡人員身為藍色國土的守護者，全天候守護海防最前線，責重事繁，全年無休。因此，海巡節公布實施，不僅是肯定海巡人員的辛勞與付出，也代表國人對海巡有著更高的期許。

海巡署指出，將以最堅定立場及行動，捍衛台灣主權，保護民眾生命財產安全，以具體績效回應國人對海巡殷切期望。（編輯：李錫璋）1140614

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