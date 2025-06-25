死囚陳憶隆以唯一死刑違憲聲請再審 高院駁回

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）憲法法庭宣告死刑有條件合憲，在監最久的死囚之一陳憶隆援引判決聲請再審，主張唯一死刑既已違憲，應開啟再審，重新審視其犯罪情節是否達最嚴重；高院裁定駁回聲請，可抗告。

目前尚未執行死囚有36人，包括於民國84年間犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案的黃春棋、陳憶隆，89年判死定讞後至今尚未執行，是等待槍決最久的死囚。

憲法法庭去年9月20日作出113年憲判字第8號判決，內容包括88年修正公布的「唯一死刑」規定違憲；陳憶隆、黃春棋確定判決適用法律已宣告違憲，均可請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

陳憶隆以憲法法庭判決作為新事證，今年6月向台灣高等法院聲請再審。

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陳憶隆主張，憲法法庭宣告其原確定判決適用法律違憲，並賦予其「特別救濟」請求權，自得請求救濟，並請求開啟再審，重新審視其涉犯情節是否已達最嚴重，予以改判。

高院審查後認為，依據113年憲判字第8號內容，死囚得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴；陳憶隆聲請意旨是他對法律的誤解，不符合再審要件，日前裁定駁回。（編輯：張銘坤）1140625