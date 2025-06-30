移工販賣帳戶觸法案件增加 桃警母語宣導防詐騙

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）鑑於移工淪為車手或販賣帳戶案件增加，桃園市警局今天邀請菲律賓、印尼、越南和泰國新住民以母語喊話，切勿為小利販售或出借帳戶，以免成為詐騙集團人頭戶觸法。

桃園市刑事警察大隊公布今年上半年打詐成果，分析5月詐欺案，受理1891件、財損新台幣8億8041萬餘元，以假投資詐騙347件最多、網路購物詐騙227件居次，其次則是假買家騙賣家194件、假交友（投資詐財）詐騙 153件、色情應召詐財詐騙112件。

刑大大隊長鄺慶泰接受媒體聯訪表示，近年發現不少外籍移工入境後遭詐團利用成為車手，也有不肖人士利用移工離境前，收購銀行帳號當人頭帳戶。根據統計，桃園市從112年6月16日至今，累計查獲8966件販賣帳戶案，其中持居留證賣帳戶者約2成共1753件，他特別提醒移工，隨著洗錢防制法新制上路，人頭戶也要負起刑責，不論販售或收購都屬違法行為。

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桃園市印尼文化交流協會總幹事陳麗珠說，部分移工在離境前認為在台帳戶已無用處，有些移工經朋友介紹後以1萬元至2萬元不等代價出售，「收購價幾乎是移工1個月薪水」，但往往到了機場無法出境才知已經違法，根據統計，相關案件以越南人最多，其次是菲律賓、印尼及泰國。

陳麗珠指出，移工來台工作多是為了賺錢，還有案例顯示，部分移工有時因缺錢花用，只好抵押提款卡及密碼借錢，但等到領薪水想要贖回提款卡時才發現已經遭冒用，甚至淪為詐騙集團帳號，協會希望透過母語宣導，提醒在台工作的移工注意不要觸法。（編輯：方沛清）1140630