河內市將承辦F1賽車比賽 2020年登場

越南河內市人民委員會與一級方程式集團7日宣布河內將於2020年4月首度舉行世界一級方程式錦標賽。圖為河內預計興建的賽車場。中央社河內攝 107年11月7日

（中央社河內7日電）越南河內市人民委員會（相當於市政府）與一級方程式集團（Formula One Group）今天在河內舉行聯合記者會，宣布河內市將承辦10年的F1賽車比賽，首場比賽將於2020年4月舉行。

河內市人民委員會主席阮德鐘（Nguyen Duc Chung）、一級方程式集團董事長卡瑞（Chase Carey）與相關單位代表出席記者會，大批國內外媒體記者到場採訪報導。

河內市人民委員會表示，河內人委會與一級方程式集團簽署有關在河內舉行F1賽車比賽的10年合約，首場比賽將於2020年4月舉行，雙方將於合約期第8年思考重新簽約。

河內人委會將委託越南規模最大的不動產公司—VinGroup集團承辦這項賽事。在一級方程式集團同意下，VinGroup已成立越南子公司Grand Prix Vietnam，負責設計與建設賽道等項目以及承辦賽事。

河內市人民委員會表示，F1賽車比賽將在河內西區的美廷體育中心（My Dinh）周邊街道舉行，賽道共5565公尺長，包括現有街道以及將在規劃地區內新蓋的賽道。舉辦賽事的經費來自售票、廣告費與提供相關服務費用等，主辦單位將於2019年4月公布相關細節。

河內人委會表示，承辦世界一級方程式錦標賽將有助推展地方的旅遊形象，為民眾帶來欣賞具吸引力比賽的機會，以促進旅遊、服務和物流等產業發展。

世界一級方程式錦標賽是世界最高水準的賽車比賽。越南將成為世界第22個和東南亞第3個承辦F1賽事的國家，河內市也是第3個在市內街道舉行賽事的城市。摩納哥與新加坡也在市內街道舉行賽事，其他城市F1賽車比賽都在專用賽車場舉行。（編輯：郭中翰）1071107