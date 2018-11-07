台日交流賽勝日本 陳禹勳為電競發聲

（中央社記者謝靜雯台北7日綜合報導）台日交流賽中職聯隊投手陳禹勳自帶國旗上場，被日方工作人員悄悄拿走，陳禹勳在個人粉絲團上寫道標註「台灣、CS16比1、我們也贏日本」，為電競被判失格發聲。

台日交流賽雖不是正式國際的大賽，但依循奧會模式，賽前僅能適用中華奧會會旗、播放國旗歌，陳禹勳今天在台日交流賽賽前帶國旗上場，插入球褲口袋，後來被日本工作人員沒悄悄收走。

電競大賽IEM Katowice 2019地區資格賽今年在中國舉辦，台灣參賽隊伍SadStory昨天首役在CS:GO項目首戰以16比1大勝日本，主辦單位卻以台灣沒參加「中國賽區」為由，判定台灣隊伍失格。

陳禹勳今天台日交流賽8局登板，投1局沒被敲出安打、無失分；陳禹勳賽後在個人粉絲團上貼文連發，中職聯隊以6比5拿下勝利，他在粉絲團上寫道「台灣犬不是肉腳」，也標註台灣、CS16比1、我們也贏日本等字樣。

他也幽默表示，謝謝日本此次邀請參賽，也謝謝心目中最強的台灣隊隊友，打出讓人感動的比賽，貼上口袋插上國旗的照片，標註「台灣最強、我的口袋什麼都有」。（編輯：吳協昌）1071107