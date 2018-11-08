戴資穎稱霸球后週數滿百 女單第3人

（中央社記者龍柏安台北8日電）世界羽球聯盟（BWF）預計今天傍晚公布最新世界排名，現任世界球后戴資穎將迎來生涯坐滿球后寶座第100週的壯舉，她也將成為羽壇第3個球后寶座破百週的球員。

史上占據球后週數最長的女單球員，是中國名將李雪芮，她生涯累積在球后位置達124週，其次則是曾獨占116週的中國名將王儀涵，戴資穎如今不僅成為百週球后俱樂部的第3名會員，接下來也將挑戰李雪芮最長球后週數紀錄。

在球后週數滿百這天，戴資穎也透過父親戴楠凱轉述接下來她對自己的期許，依舊是盼能「吃飽、睡好、打好」。

戴資穎目前世界積分達10萬1667分，暫時領先排名第2的日本女將山口茜1萬6254分，就算本週戴資穎並未參加世界巡迴賽750系列的福州中國羽球公開賽，仍不會撼動她球后地位。

本季是戴資穎豐收的一年，截至目前為止，她已席捲8座冠軍，其中包括她在8月的雅加達—巨港亞運，替台灣拿下隊史第1面亞運金牌；下週她將前往香港羽球公開賽尋求衛冕，並將挑戰成為賽史第1個締造「3連霸」的女單球員。

羽球史上，稱霸世界第1最長紀錄保持人，是馬來西亞「拿督」球王李宗偉，他生涯共在世界球王寶座長達349週，也是唯一超過300週的球員，其次則是中國混雙組合張楠與趙雲蕾的237週。（編輯：唐聲揚）1071108