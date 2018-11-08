體育運動精英獎 拔河教練郭昇獲特別獎

（中央社記者龍柏安台北8日電）邁入第20屆的體育運動精英獎，今天在體育署公布各項入圍名單，其中今年7月遭遇車禍重傷的拔河教練郭昇，獲得特別獎，而台灣射擊推手郭中興，則獲得終身成就獎。

一年一度的體育運動精英，將在12月12日於台北市福華國際文教會館卓越堂舉行頒獎典禮，所有入圍者以及得獎人（或團隊），都是當年在體壇有傑出表現與貢獻者才能獲獎，且經各單項協會、學者與專家推薦，並透過評選後挑出得獎者。

郭昇是景美女中拔河隊教練，也是中華女子拔河代表隊的總教練，他率隊的故事，也被改拍成電影「志氣」，不料今年7月他騎自行車在武嶺路段，遭酒駕撞成重傷，他的子弟兵則在今年世界盃完成5連霸，也把獎牌獻給他。

體育署長高俊雄坦言，他和郭昇相識超過20年，聽到這位老友的噩耗，亞運前就有去醫院探視，也親自鼓勵郭昇，並說：「郭教練現在還在復健，希望頒獎典禮郭昇能親自來領獎。」

至於台灣射擊推手郭中興，長期致力在台推展射擊運動，高俊雄也透露，今年才取得使用執照的桃園公西靶場，就是在郭中興奔走、協調之下，台灣的射擊選手才有符合國際規格的訓練、比賽場地，也因為郭中興的努力，今年亞運中華隊的第一面金牌，就是來自射擊。

除已提前公布的終身成就與特別獎外，體育精英獎另有6個獎項，包括最佳運動精神、最佳新秀運動員、最佳運動團隊、最佳教練、最佳女運動員，以及最佳男運動員。

在今年雅加達—巨港亞運，拿下金牌的「鞍馬王子」李智凱、唐嘉鴻、戴資穎與郭婞淳等人，都有入圍最佳運動員；至於亞運包攬2金、1銀的龍舟代表隊，以及相隔20年後重返亞運4強的中華男排代表隊，紛紛入圍最佳運動團隊。（編輯：張芷瑄）1071108