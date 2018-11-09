陳韻文也有意旅外 王柏融：很好的投手

（中央社記者李晉緯桃園9日電）中職今天公告行使旅外球員權利的選手，名單中除了強打王柏融，還有投手陳韻文，談到同樣決定行使旅外球員權利的陳韻文，王柏融認為他「是很好的投手」。

中華職棒5日做出自由球員公告，凡年資累計達3個球季，就可以取得旅外球員資格，6日Lamigo桃猿的外野手王柏融率先決定行使旅外球員權利，8日統一7-ELEVEn獅的投手陳韻文也決定行使旅外球員權利。

王柏融今天告訴中央社記者，對於陳韻文也想旅外一事，他不便表達太多意見，但他覺得陳韻文直球有速度、變化球也犀利，「是很好的投手」。

獅隊領隊蘇泰安表示，的確有國外球隊對陳韻文有興趣，獅隊的立場是，只要選手有機會，球隊願意讓球員嘗試看看。

陳韻文2014年自屏東高中畢業時，就因為擁有時速150公里的速球，吸引美國球隊目光，但他選擇加入中華職棒，在2015年加入獅隊。

4年下來陳韻文出賽149場共投182.1局，有11勝12敗17中繼36救援、防禦率5.18的成績；今年總冠軍賽，他出賽兩場，投2局送出4次三振，只被打出1支安打無失分，防禦率是完美的0。（編輯：陳怡璇）1071109