鄭怡靜強心臟 奧地利桌球公開賽甩尾晉級8強

（中央社記者龍柏安台北9日電）兩度落後、3度打平，台灣桌球一姊鄭怡靜關鍵時刻展現「強心臟」，在決勝第7局一路領先，最終以4比3拍落新加坡名將馮天薇，如願闖進奧地利公開賽女單8強。

鄭怡靜今天稍早先和搭檔陳建安聯手，在奧地利公開賽混雙8強，在7比11先丟一局劣勢下急起直追，接連以13比11、11比9、11比8解決荷蘭組合，挺進4強。

稍做休息後，鄭怡靜提拍再上，面對世界排名11的馮天薇，首局先以3比11草草棄守，第2局開始她逐步找回節奏，以11比8扳回一成，也把局數扯平。

接下來兩人一路互咬，局數也鏖戰至3比3，決勝局鄭怡靜開局就先馳得點，並在4比3領先之際，一口氣連搶5分，提前奠定勝基。

接下來馮天薇雖勉強追回2分，不過她回擊球先打出檯面，加上面對賽末點、回擊質量不佳，讓鄭怡靜在前檯逮到機會奮力殺球，女單次輪出局。

談到決勝局，鄭怡靜直言當下並不緊張，只告訴自己「一顆一顆打」，女單順利晉級8強後，下一輪她將遭遇世界排名91的中國女將何卓佳，兩人過去沒有交手紀錄。

至於「桌球神童」林昀儒與廖振珽聯手的男雙，則以1比3，不敵去年世界錦標賽亞軍的日本組合，止步8強。（編輯：陳怡璇）1071109