林泓育陽春砲空響 桃猿交流賽不敵羅德

中華職棒Lamigo桃猿隊與日本職棒千葉羅德的交流賽，9日在桃園國際棒球場進行，桃猿林泓育（右）5局上敲出陽春砲，拿下1分，回本壘時與隊友擊掌。中央社記者施宗暉攝 107年11月9日

（中央社記者李晉緯桃園9日電）中職桃猿林泓育今天在與日職羅德的交流賽中揮出陽春砲，可惜桃猿投手壓不住陣腳，前4局都有失分，最終以1比6敗給羅德。

中華職棒Lamigo桃猿隊和日本職棒千葉羅德的交流賽今天在桃園國際棒球場進行，桃猿由蘇俊羽先發迎戰羅德的二木康太。

羅德靠岡大海、菅野剛士安打串聯攻占得點圈，中村獎吾的滾地球帶有1分打點，安田尚憲再敲出1分打點安打，在1下先拿兩分；2下香月一也、岡大海敲安，中村獎吾的安打帶有打點，一壘跑者也趁桃猿守備失誤跑回本壘得分，讓桃猿以0比4落後

3、4兩局羅德各添1分，前4局打完桃猿已經以0比6落後；5上桃猿靠林泓育陽春砲要回1分，但前5局打完仍以1比6落後。

6上1出局，桃猿攻占一、三壘，羅德推出陳冠宇上場，對決桃猿強打王柏融，陳冠宇上場後就先飆出146公里的速球，接著兩記變化球擾亂王柏融攻擊節奏，讓他擊出飛球遭接殺，今天陳冠宇投0.2局無失分。

6下1出局，羅德派出李杜軒代打，面對林樺慶在2好1壞的情況下，擊出內野強勁飛球遭接殺。

兩隊6到9局都未得分，終場桃猿以1比6不敵羅德。（編輯：陳怡璇）1071109