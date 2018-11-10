桃猿備戰新球季 與羅德交流賽推黃子鵬先發

（中央社記者李晉緯台北10日電）中職桃猿和日職羅德交流賽第3戰，桃猿確定推出本季多以後援身份上場的黃子鵬先發，桃猿投手教練吳俊良表示，這樣調度是為新球季做準備。

中華職棒Lamigo桃猿在桃園國際棒球場和日本職棒千葉羅德進行3場交流賽，繼9日的蘇俊羽、今天的洪聖欽後，11日的先發投手，也確定由本土的黃子鵬先發。

對於這樣的調度，桃猿投手教練吳俊良表示，除了洋投和已經固定先發位置的王溢正外，球隊也還要找出其他的先發投手，所以利用這次交流賽，讓一些年輕選手試試看，為新球季準備。

桃猿總教練洪一中也提到，包括黃子鵬在內的投手，雖然今年多為牛棚投手，但只要調整得起來，未來還是會慢慢培養他們，讓他們足以擔起先發的工作。

黃子鵬表示，之前教練團有先將這樣的想法告訴他，所以他在台日交流賽時，於牛棚的練投量就有增加，近期也有按照之前擔任先發投手時的方式做調整。

黃子鵬本季出賽52場，其中51場是以後援身份登板，共投54.1局，有5勝3敗15中繼、防禦率2.48的成績，是桃猿本季重要的牛棚戰力。（編輯：陳怡璇）1071110