嘉中黑豹旗16強止步 劉崇聖飆速目標職棒

2018年第6屆黑豹旗全國高中棒球大賽16強賽，嘉義高中投手劉崇聖11日對高苑工商先發，球速驚人，儘管球隊最後輸球，但他的未來性相當被看好。中央社記者謝靜雯攝 107年11月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）嘉義高中投手劉崇聖，今天在黑豹旗高中棒球賽16強對高苑工商先發，球隊最終以1比13、7局輸球止步， 但他的未來性被看好，總教練蔡士偉表示 ，看好未來球速突破150公里。

嘉義高中高二投手劉崇聖具有球速優勢，今天黑豹旗16強對高苑先發，首局出狀況，接連被敲5支安打，失掉5分，但接著回穩，2、3局沒再掉分，今天總計用99球投5局，失掉9分（8分責失分），吞下敗投。

儘管今天帳面成績不理想，但劉崇聖最快球速達148公里，嘉中總教練蔡士偉表示，劉崇聖是責任感很強的選手，也是球隊的中心人物，但常常把責任攬在身上，認為自己沒有失分的空間，有時反而綁手綁腳。

蔡士偉看好劉崇聖未來性，稱讚他協調性佳，但下盤肌肉量需要強化，蔡士偉表示， 現在的訓練更要求他的均速，今天直球均速提升，看好未來一年球速有機會突破150公里。

劉崇聖預賽對西苑高中投9.2局，僅1分責失分、表現亮眼，今天對高苑再扛先發，劉崇聖表示控球還需要再加強，高苑打者對直球的掌握能力不錯；有了西苑那場比賽好表現，劉崇聖對自己更有信心，畢業後目標職棒，但也提到接下來一年先把該做的東西做好。

劉崇聖國中時就展現不錯的速度優勢，也有不少外縣市青棒球隊對他有興趣，但他選擇留在嘉義， 蔡士偉表示，若要比資源、比陣容，無法跟木棒一級強隊競爭，但希望提供球員舞台表現，讓他們有機會進到職棒。（編輯：黃于）1071111