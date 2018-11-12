NBA詹姆斯關鍵灌籃 湖人擊退老鷹

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹今天在客場出戰洛杉磯湖人，湖人隊靠著詹姆斯關鍵灌籃，最終以107比106擊敗老鷹，拿下3連勝，台裔球星林書豪此役僅拿下6分。

林書豪今天在首節倒數7分9秒時上場，除了上籃得分外，還兩罰皆進，老鷹首節以22比28緊追在後。

湖人第二節一度熄火，讓老鷹趁機反攻，靠著史培爾曼（Omari Spellman）灌籃得分，一舉將比數逆轉，林書豪第二節再進一球，上半場結束老鷹以53比52微幅領先。

兩隊下半場一開始形成拉鋸戰，但湖人隊把握罰球機會、打出一波9比0攻勢，曾取得15分領先，老鷹貝茲摩（Kent Bazemore）在第三節結束前連飆2記三分球，硬是將比數追成75比84，而林書豪第三節手感不佳，三次出手都未進。

老鷹在決勝節積極追分，兩隊一度形成104比104平手，湖人靠著庫茲馬（Kyle Kuzma）罰球先搶一分，老鷹卡特（ Vince Carter）隨後灌籃要回領先，而湖人詹姆斯（LeBron James）儘管錯失兩次罰球機會，但在倒數15.3秒時，關鍵時刻先搶下籃板、並灌籃成功，助湖人以107比106險勝。

林書豪今天前三節合計上場15分鐘，第四節則待在板凳，投7中2，加上兩罰皆進，共拿下6分、1籃板、2助攻。

詹姆斯此役拿下全隊最多26分，繳出7籃板、4助攻、2抄截的成績。（編輯：方沛清）1071112