蔡崇信入股NBA籃網後 傳將買下WNBA自由隊

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）來自台灣的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信熱愛籃球，繼收購美國職籃NBA布魯克林籃網隊49%股權後，據傳率領投資集團，即將買下美國女子職籃WNBA創始球團之一的紐約自由隊。

紐約時報報導，擁有NBA紐約尼克及WNBA紐約自由隊的麥迪遜花園廣場公司（MSG）14個月前宣布，有意出售自由隊，並表示自由隊1997年成軍以來年年虧錢，虧損總額已突破一億美元。

自由隊和洛杉磯火花、鳳凰城水星是碩果僅存的3支WNBA元老球隊，曾4度打進冠軍賽，但未曾奪冠。自由隊成軍21季，多數時間以麥迪遜花園廣場為主場，上季搬到紐約市以北的白原市（White Plains），戰績欠佳，觀賽人數驟降。

報導引述知情人士透露，以蔡崇信為首的投資集團即將簽下自由隊收購協議，是否更改隊名或遷移主場，目前還不明朗。

蔡崇信去年4月完成收購籃網隊49%股權，成為僅次於俄籍富豪老闆普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）的球團第2大股東。蔡崇信當時獲得2021年收購更多股權的選擇權，倘若行使，他將成為籃網隊的主要股東。

蔡崇信入股籃網隊時，台裔球星林書豪仍在隊上，但籃網去年7月將林書豪交易到亞特蘭大老鷹隊，使籃網少了有助吸引華人球迷的明星。

林書豪去年12月受訪表示，蔡崇信能增加亞裔代表性，對NBA和籃網球團具有重要意義。

即使不再效力籃網隊，林書豪說他仍與蔡崇信保持聯繫，「我認為他熱情洋溢、聰明絕頂，想以正確的方式辦事。我很支持他一直在做的事，無論交易前後都是如此」。

蔡崇信1964年在台北出生，13歲移民美國，在耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，持有紐約州律師資格。1999年，馬雲創辦阿里巴巴網站，時任瑞典投資公司Investor AB副總裁、負責亞太業務的蔡崇信參與阿里巴巴網站增資業務，被馬雲延攬到阿里巴巴工作，成為這家電子商務巨擘壯大的重要功臣。

蔡崇信本身就是體育健將，並曾旅居紐約多年，除入股籃網隊，他也是美國國家長曲棍球聯盟（NLL）聖地牙哥海豹隊老闆。（編輯：施燕飛）1080112