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黃子鵬赴日收穫多 無論定位先求機會

最新更新：2019/01/14 20:36
中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬（前）去年投出好表現，新球季獲大幅加薪，黃子鵬表示，教練團雖然還沒有明確告知定位，但會努力先把自己練好，春訓把每個部分都當作最弱的、各方面都要提升。中央社記者張新偉攝　108年1月14日
中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬（前）去年投出好表現，新球季獲大幅加薪，黃子鵬表示，教練團雖然還沒有明確告知定位，但會努力先把自己練好，春訓把每個部分都當作最弱的、各方面都要提升。中央社記者張新偉攝　108年1月14日

（中央社記者謝靜雯嘉義14日電）中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬去年投出好表現，新球季獲大幅加薪，他表示開心把握機會為球隊貢獻，春訓把每個部分都當作最弱的、各方面都要提升，至於定位交給教練安排。

黃子鵬去年球季開季，教練團原本有意讓他以先發方式調整，在二軍時先發表現也很出色，但上到一軍後，角色改為後援，在桃猿隊牛棚出現不穩定時，與吳丞哲兩人扛起牛棚重責，投出亮眼表現，新球季加薪幅度為投手群最高。

黃子鵬表示，其實沒有想太多，很開心去年很多機會有好好把握，可以為球隊貢獻，今年想辦法把自己儲備的更好、繼續努力。

黃子鵬休季期間也有跟隊友赴日本福岡訓練，他表示去年賽季中就有跟防護員討論，本身髖關節角度比較小，聽學長建議日本有特別針對這部分的訓練，所以選擇赴日嘗試，到了日本發現自己還差很多，「收穫很多，春訓可以好好補足」。

投手教練吳俊良提到，開季先發投手輪值除了3洋投和王溢正外，本土6人搶最後1席名額，點名林樺慶、洪聖欽、蘇俊羽、葉家淇、翁瑋均、林逸翔是人選，但也特別提到黃子鵬定位讓教練團苦惱，吳俊良認為黃子鵬是很好用的牛棚投手，但先前與日職羅德隊交流賽先發也投得很好，最後定位還要再討論

黃子鵬表示，教練團雖然還沒有明確告知定位，但會努力先把自己練好，「要先想辦法爭取到機會，有機會才有表現，其他交給教練團安排」。（編輯：張雅淨）1080114

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