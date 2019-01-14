林逸翔控球進步大 新球季目標盡量不保送

（中央社記者謝靜雯嘉義14日電）中職Lamigo桃猿隊具旅外資歷投手林逸翔回到中職，教練團直指控球是很大的問題，後來從投好球到要求角度，看到很大進步；而林逸翔新球季最大目標是「能不保送就不保送」。

林逸翔2012年赴美發展，旅美生涯5年最高層級到小聯盟短期1A；2017年參加中職選秀第5順位被桃猿隊選進，去年首度上到一軍出賽，總計2場後援，投2局防禦率並不理想。

林逸翔去年季後參加冬季聯盟，總計3場先發出賽，投11.1局戰績1勝2敗，防禦率5.56，儘管帳面成績不算漂亮，但教練團認為林逸翔先前最大的控球問題得到改善。

投手教練吳俊良直言，台灣很多球員高中時期表現就很出色，但去到美國後沒有教練盯著，也沒有人教，身體記憶等同於一直停留在出國前；林逸翔加入球隊後，先讓身體累積記憶，控球改善後，也看好他有機會爭取一軍出賽位置。

林逸翔表示，雖然有旅美資歷，但是沒有升上更高強度的層級，加入中職後覺得自己程度沒有這麼好，教練團最一開始給的目標是先投好球、可以掌控後再追求內、外角度。

林逸翔每個階段給自己設定不同的課題，冬盟要求變化球、直球好球率，希望每一顆變化球都可以拿來搶好球數，也可以拿來對決，最大重心放在變速球，希望提升變速球掌控能力，也收到不錯成效。

林逸翔今年春訓想辦法加強下盤，控球還要再追求更好，他目前依然用先發方式調整，要求自己5局投球把保送壓至2次以內，「能不投保送就不保送」，一步一步來，希望留在一軍時間越久越好。（編輯：張雅淨）1080114