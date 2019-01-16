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2019亞洲沙灘排球公開賽 8月澎湖開打

最新更新：2019/01/16 20:41
2019亞洲沙灘排球錦標賽隘門公開賽今年8月7日至11日將在澎湖馬公隘門沙灘舉行，預估會有40至50隊選手參加，同時爭取2020東京奧運積分。圖為往年賽事情景。（資料照片）中央社　108年1月16日
2019亞洲沙灘排球錦標賽隘門公開賽今年8月7日至11日將在澎湖馬公隘門沙灘舉行，預估會有40至50隊選手參加，同時爭取2020東京奧運積分。圖為往年賽事情景。（資料照片）中央社　108年1月16日

（中央社澎湖縣16日電）2019亞洲沙灘排球公開賽，今年8月7至11日首度在澎湖隘門沙灘舉行。這場賽事也是亞洲各國沙灘排球選手，前進2020年東京奧運積分賽的第一站。

中華民國排球協會特助章金榮今天拜會澎湖縣長賴峰偉時，正式宣布「2019亞洲沙灘排球公開賽」，8月7至11日首度在澎湖舉行，每個國家男子、女子，最多各推派2隊參賽，預估屆時有40至50隊選手參加，爭取2020東京奧運的積分賽。

亞洲排球聯合會秘書長Mr﹒Shanrit18日將從泰國飛抵台北再轉赴澎湖，將由澎湖體育會理事長張偉男、沙灘排球發展協會理事長胡毅中等人陪同實地赴比賽的隘門沙灘場地進行會勘。

章金榮表示，亞洲沙灘排球賽為亞洲排球聯合會(AVC)年度制式正式沙灘排球賽事，且為國際排球總會排名積分賽，受到亞洲各國排球協會及選手重視。

賴峰偉表示，澎湖擁有陽光、沙灘、海浪，結合沙灘排球展現力與美，選手在澎湖優質的沙地能施展高操技術。期盼透過舉辦運動賽事，能增進澎湖的國際能見度，促進地方觀光。

包括澎湖縣議員胡松榮、體育會理事長張偉男、總幹事葉冠男及胡毅中等人今天陪同章金榮拜會澎湖縣長賴峰偉。(編輯:孫承武)1080116

2019亞洲沙灘排球錦標賽隘門公開賽8月將在澎湖馬公隘門沙灘登場，屆時將有各國好手前來競逐，在澎湖美麗海灣力拚佳績。圖為往年賽事情景。（資料照片）中央社　108年1月16日
2019亞洲沙灘排球錦標賽隘門公開賽8月將在澎湖馬公隘門沙灘登場，屆時將有各國好手前來競逐，在澎湖美麗海灣力拚佳績。圖為往年賽事情景。（資料照片）中央社　108年1月16日
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